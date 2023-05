Autonomia: Landini (Cgil), è progetto sbagliato governo si fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Governo si fermi: l'autonomia è un progetto sbagliato. Si facciano altre riforme". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a Napoli durante la manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, terza tappa dopo Bologna e Milano della mobilitazione dedicata al tema "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". "Abbiamo sempre difeso la Costituzione- ha sottolineato Landini - quando volevano cambiarla Berlusconi o Renzi perché pensiamo che la Costituzione va applicata e non cambiata. Le vere riforme si fanno applicando la Costituzione". "Pensare oggi con quello che sta succedendo nel mondo - ha aggiunto - che la soluzione sia costruire piccole patrie e piccoli territori che risolvono i problemi è una follia e una bugia. Si stanno raccontando delle balle alle persone. Non ci fermeremo e se qualcuno pensa di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza, sarà il popolo italiano che si mobiliterà e interverrà utilizzando tutti gli strumenti che sono a disposizione". "Noi intanto chiediamo al Governo di fermarsi con quel progetto sbagliato e di fare altre riforme. Se non ci ascoltano - ha ribadito - utilizzeremo tutti gli strumenti democratici disponibili perché questa è davvero una regressione pericolosa e non è quello di cui ha bisogno il Paese". (Ren)