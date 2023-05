Sud: Landini (Cgil), in 20 anni 1,2milioni di giovani se ne sono andati perchè divario con Nord è aumentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le disuguaglianze sono aumentate e il Mezzogiorno, è sotto gli occhi di tutti, ha pagato un prezzo doppio. Negli ultimi venti anni un milione e 200mila giovani se ne sono andati dal Mezzogiorno per andare in giro per l'Europa o da altre parti a cercare lavoro e in buona parte questi sono anche laureati, quindi, questo ha determinato un processo di impoverimento". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Napoli da Cgil, Cisl e Uil. "C'è il rischio - ha proseguito Landini - che con l'autonomia differenziata queste disuguaglianze aumentino e, invece, è il momento di unire questo Paese, di fare sistema e di fare quegli investimenti che occorrono, perché lo sviluppo del Mezzogiorno oggi è la chiave per lo sviluppo del Paese". (Ren)