Pnrr: Landini (Cgil), non possiamo permetterci di non spendere tutte le risorse disponibili

- "Noi abbiamo chiesto di fare un confronto sul Pnrr, ma circolano voci per cui ci sarebbe qualcuno pronto a rinunciare perché non riesce a spenderli. Sarebbe una follia, un Paese come il nostro non può permettersi di non spendere i fondi europei. Lo abbiamo già fatto, non siamo mai stati capaci di spendere tutte le nostre risorse e questo ha determinato ritardi concreti al punto che a volte ci sono le risorse e non hai la possibilità di spenderle perché nel frattempo hai tagliato e non hai fatto le assunzioni necessarie. Nelle Regioni, nei comuni, mancano le professionalità di cui ci sarebbe bisogno". E' quanto ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a Napoli alla manifestazione organizzata dai sindacati confederali. "Non possiamo non spendere quelle risorse - ha proseguito - e c'è la necessità di farlo in modo utile. Il Governo cambi metodo, perché finora sta discutendo solo all'interno. E sarebbe utile che si confronti in modo esplicito con le forze sociali a ogni livello, perché c'è bisogno di mettere in campo tutte le energie per affrontare i problemi". (Ren)