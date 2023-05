Maltempo: Aspi, al via raccolta fondi del gruppo a favore delle comunità colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia è vicina alla comunità dell'Emilia-Romagna. In accordo con le sigle sindacali di Filt , Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl, il Gruppo Autostrade per l'Italia ha sottoscritto un accordo che prevede molteplici iniziative a favore delle zone colpite dall'ondata di maltempo di questi giorni. Dalla prossima settimana sarà possibile, su base volontaria, per tutti i dipendenti del Gruppo devolvere ore della propria retribuzione, giornate di permesso/banca ore, che saranno convertite da Aspi nel corrispettivo economico. Cifra che sarà raddoppiata dall'Azienda e devoluta interamente alla Protezione civile, al fine di sostenere concretamente la popolazione colpita dall'emergenza. Inoltre saranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo a iniziative riguardanti l'emergenza in Emilia-Romagna, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato. (Rin)