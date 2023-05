Appalti: domani a Cimitile incontro-dibattito sul nuovo Codice con il viceministro Ferrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Codice degli Appalti, da poche settimane entrato in vigore, sarà al centro dell'incontro dibattito promosso dalla Fondazione SiebenArchi nell'ambito dell'evento rassegna "Maggio dell'Architettura_annosedici" in corso di svolgimento presso l'affascinante cornice del complesso basilicale paleocristiano di Cimitile. L'evento è in programma il prossimo 20 maggio dalle ore 9:00 con la partecipazione dell'Onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'incontro sono previsti i saluti di Carlo Buonauro Sindaco di Nola, Vincenzo Caprio Presidente Agenzia Area Nolana, Raffaele Cecoro Coordinatore Federazione Ordine Architetti P.P.C. del Sud, Erminio Petecca Presidente Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, Gennaro Annunziata Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli, Diodoro Tomaselli Presidente Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino, Andrea Tomasi - Vicepresidente ALA Assoarchitetti, Antonio Ciniglio socio fondatore della SiebenArchi, Bruno Gabbiani Presidente ALA _Assoarchitetti. Sono previsti gli interventi di Domenico Ceparano Vicepresidente ALA Assoarchitetti/Campania, di Massimo Pica Ciamarra – ETS Civilizzare l'Urbano, di Roberta Santaniello Capo Ufficio Tecnico Regionale per il PNRR, di Carlo De Luca Presidente In/Arch _Campania, Rosa Pascarella dirigente dell'Ufficio Tecnico Comune di Nola, di Maurizio Di Stefano Presidente ICOMOS Italia, di Luigi Della Gatta Presidente ANCE Campania. Nel corso della giornata sono previste anche le visite guidate delle Basiliche di Cimitile e dell'installazione sonora di Gabriele Montagano oltre alla presentazione del Premio Dedalo Minosse con i saluti di Luigi Polito Presidente ALA-Assoarchitetti/Campania, e l'introduzione del Premio da parte di Andrea Tomasi - Vicepresidente ALA _ Assoarchitetti. La Rassegna Maggio dell'Architettura è giunta quest'anno alla sedicesima edizione confermandosi un vero punto di riferimento, non solo regionale, per confrontarsi sui temi attuali della professione, ma anche culturale con la partecipazione di assoluti protagonisti dell'arte di fama nazionale.(Ren)