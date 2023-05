Napoli: domani l'assessore Ferrante riceve in comune il "tifoso in bicicletta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 13,00, a Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, l'assessore allo Sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante, incontrerà Pietro Mormile, il 'Tifoso in Bicicletta' che ha percorso su due ruote 1000 km, da Piazza del Duomo di Milano, per celebrare la tanto attesa vittoria dello scudetto da parte della squadra della sua città. Con l'assessore Ferrante, ad accogliere Pietro, ci sarà anche Juliana Buhring, ciclista e scrittrice britannica naturalizzata tedesca, che nel dicembre 2012 ha stabilito il primo Guinness World Record come donna più veloce a fare il giro del mondo in bici, con un tempo totale di 152 giorni. (Ren)