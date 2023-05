Mediterraneo: Merlo (Msc), necessario realizzare grande spazio marittimo e puntare su ricerca subacquea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tal proposito, è fondamentale la partnership italiana con il Portogallo, un Paese molto più avanti di noi a livello della pianificazione dello spazio marittimo”, ha detto Merlo, sottolineando la centralità del “ruolo che vogliamo attribuire al Mediterraneo”. "La vera grande opportunità per i porti del sud non è quella della Via della Seta, una tratta di sola andata e di transito, ma è la Via fenicia, grazie alla quale possiamo puntare alla ricostruzione di interscambi e opportunità di sviluppo per il Mediterraneo, il Portogallo e il Nord Africa”, ha detto Merlo. “Tra le numerose proposte, c’è un cambio di ruolo dei porti del sud: non saranno più soltanto porti di scambio commerciale e di transito di passeggeri, ma sempre più porti di destinazione e hub energetici”, ha affermato il delegato Msc. (segue) (Res)