Ambiente: oggi a Carditello convegno su canali di bonifica idraulica e reti irrigue collettive (6)

- Su “Uso dell’Acqua in agricoltura. Preservazione della Falda ad uso potabile ed effetti sull’ambiente” ha puntato invece l’intervento di Pasquale Coccaro dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale. Il piano generale delle acque del Dam affronta il tema agricoltura, che è importante: il 3,9% del Pil distrettuale è agricolo, nel distretto operano oltre 873mila aziende su oltre 4,3 milioni di ettari di superficie agricola. Coccaro ha ricordato come con l’applicazione del Dm 31 luglio 2015, che impone il sistema di misurazione delle acque irrigue, l’Italia è riuscita ad evitare una procedura d’infrazione della Ue. Il lavoro svolto dal Distretto per indagare i fabbisogni irrigui è stato svolto grazie ad una convenzione con il Crea. “Nei territori dei Consorzi di bonifica, per quanto di nostra competenza, non autorizziamo la perforazione di pozzi, perché deve esserci l’irrigazione collettiva – ha sottolineato Coccaro. Il fabbisogno irriguo a livello distrettuale è di 2500 metri cubi per ettaro. E tra gli obiettivi futuri del Dam c’è una maggiore efficienza proprio del sistema bonifica, con il potenziamento opere di difesa idraulica. Vito Busillo, presidente dell’Anbi Campania e vicepresidente nazionale ha infine trattenuto l’uditorio sull’importanza dell’autogoverno e dell’autofinanziamento dei Consorzi, rilanciando l’esigenza di un chiarimento con la Regione Campania in vista dell’approvazione della nuova legge sulla bonifica integrale in Campania. (Ren)