Salute: in Campania nuova terapia orale per la dermatite atopica negli adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania sono circa 460.000 le persone colpite da dermatite atopica, la più comune malattia infiammatoria della pelle. Una patologia invalidante molto diffusa in età pediatrica ma che colpisce sempre più gli adulti nel pieno della loro vita sociale e professionale. L'impatto sulla qualità della vita dei pazienti è significativo: l'aspetto della cute arrossata e desquamante può infatti interferire con le relazioni sociali e il prurito forte e incessante può causare difficoltà di concentrazione, perdita di sonno, stanchezza. "La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle molto frequente. Si manifesta con arrossamenti e prurito, spesso intenso e a volte incontrollabile. Queste manifestazioni, infatti, possono avere un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti a causa di una sintomatologia davvero molto invalidante. La ricerca negli ultimi anni ha fatto importanti progressi consentendo di sviluppare soluzioni terapeutiche più mirate, selettive ed efficaci per trattare e gestire al meglio una malattia così complessa e multifattoriale come la dermatite atopica. Da oggi abbiamo a disposizione anche in Campania una terapia innovativa, Upadacitinib, che si assume una volta al giorno per via orale per gli adulti e gli adolescenti con dermatite atopica da moderata a severa", ha dichiarato Anna Balato, professore associato presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. "Il nostro centro funziona con ambulatorio dalle 9:00 alle 12:00 il lunedì, giovedì e venerdì. È inoltre presente anche ambulatorio di dermatologia pediatrica (mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 18:00) dove sono seguiti numerosi bambini e adolescenti affetti da questa patologia. Si organizzano frequentemente giornate di prevenzione della malattia con campagne di visite gratuite", ha concluso la professoressa Balato. (segue) (Ren)