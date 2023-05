Salute: in Campania nuova terapia orale per la dermatite atopica negli adulti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli adulti, le lesioni cutanee tendono a investire le zone del collo, décolleté, la parte interna dei gomiti, il retro delle ginocchia, le mani, i piedi, il viso e il cuoio capelluto con un profondo impatto psicologico e sociale. Infatti, i sintomi principali, come il prurito intenso, le escoriazioni, i forti arrossamenti della pelle, possono condizionare anche molto negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con conseguenti ricadute sulla qualità della vita. Ma oggi, grazie alle nuove terapie e ai passi in avanti della ricerca, si aprono nuovi scenari. Appena approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è già disponibile in Campania una terapia innovativa, Upadacitinib, che si assume una volta al giorno per via orale per gli adulti con dermatite atopica da moderata a severa. "Si tratta di un nuovo farmaco che agisce bloccando l'azione di molecole che favoriscono l'infiammazione. Negli studi clinici, Upadacitinib ha agito rapidamente non solo sul prurito ma anche sulle lesioni cutanee. Inoltre, è stato osservato che il beneficio clinico si mantiene costante nel tempo anche grazie al fatto che la somministrazione per via orale può avere evidenti vantaggi in termini di aderenza alla terapia", ha affermato Maddalena Napolitano, professore associato presso la Dermatologia dell'Università Federico II di Napoli e Responsabile dell'Ambulatorio di Dermatologia allergologica, professionale e ambientale presso la stessa Università. (segue) (Ren)