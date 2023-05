Maltempo: Matterella (Invitalia), risorse ci sono, manca capacità e qualità di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un impegno di Invitalia da molti anni nelle opere di ricostruzione nelle zone del Paese colpite da calamità naturali. Dal nostro punto di vista sappiamo perfettamente che cosa significa quello che sta succedendo in questo momento e quindi il pensiero non può che andare in apertura di questo incontro, alle popolazioni, alle all’imprese e alle istituzioni dell’Emilia-Romagna che sono colpite dalla catastrofe di questi giorni". Lo ha detto Bernardo Mattarella, Ad di Invitalia, intervistato oggi a Sorrento al Forum 'Verso Sud' a Sorrento di The European House-Ambrosetti. "Il numero complessivo della dotazione finanziaria che è disponibile per il Mezzogiorno da oggi al 2027 tra fondi Pnrr, fondi strutturali europei, fondi per la coesione è intorno ai 350 miliardi di euro e, quindi, il problema del Paese non è mai stato un problema di carenza di risorse finanziarie: è sempre stato un problema di programmazione, di progettazione, di capacità di spesa e di qualità della spesa", ha proseguito Mattarella. (Rin)