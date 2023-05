Politica: Rastrelli (FdI), grato a La Russa per designazione in commissione antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio profondo riconoscimento al presidente del Senato Ignazio La Russa per avermi indicato nella commissione parlamentare antimafia. Vivo la nomina come una responsabilità, ancor prima che come un onore". Così il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli indicato dal presidente del Senato membro della Commissione bicamerale Antimafia. "L'impegno contro ogni forma di criminalità organizzata - ha affermato Rastrelli - può e deve essere il punto di sintesi nella azione di tutte le forze politiche e sociali per debellare il fenomeno mafioso, e per sconfiggere quella mentalità che ne ha consentito la sua velenosa diffusione". "In questa prospettiva, anche il lavoro della commissione Antimafia potrà contribuire, con l'orgoglio dello splendido insegnamento di Paolo Borsellino, a diffondere 'la bellezza del fresco profumo della libertà', contro 'il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità'", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia. (Ren)