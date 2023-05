Cultura: al Palazzo Fondi di Napoli l'istallazione di Cristina Cusani "Quello che non vuoi dimenticare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'attività espositiva e narrativa contemporanea de L'Arsenale di Napoli – startup culturale vincitrice del programma iQ - i Quartieri dell'Innovazione promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli – che mira a far si che il territorio partenopeo e la sua area regionale d'influenza siano percepiti come un unico museo. A partire dal 26 maggio (inaugurazione ore 18), L'Arsenale di Napoli presenta l'installazione di Cristina Cusani dal titolo Quello che non vuoi dimenticare, specificatamente creata per la sala circolare di Palazzo Fondi (via Medina 24). Un progetto di arte immateriale che vede questa volta la Cusani sperimentarsi in un nuovo percorso, mettendosi in gioco nella creazione di un'opera che parte dalla fotografia ma va oltre l'immagine, dove il protagonista sarà il suono. Come in una camera oscura, dove le immagini latenti diventano reali, piccole scintille sonore risveglieranno nella testa del pubblico una serie di immagini che sono sopite nella memoria. Cristina Cusani ha chiesto alle persone coinvolte di dare letteralmente voce al ricordo di qualcosa che non volessero dimenticare, cercando le parole, il tono e la costruzione della frase giusti da pronunciare e registrare. Ne è nata una collezione di ricordi, alcuni dell'infanzia, altri dell'età adulta; frutto di un attimo – e in grado di richiamare un emozione improvvisa ed inaspettata – o ripetuti del tempo – e capaci di provocare un'affezione sedimentata e profonda. (segue) (Ren)