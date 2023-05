Maltempo: De Luca, pronti a dare una mano all'Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra solidarietà alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita da quest'alluvione e alle famiglie delle vittime". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Abbiamo contattato nei giorni scorsi la Regione Emilia-Romagna - ha spiegato il governatore campano - per metterci a disposizione con la nostra Protezione civile e offrire qualunque aiuto fosse necessario in questa fase di emergenza". "E' una tragedia veramente al di là dell'immaginabile, che richiede davvero gesti di solidarietà da parte dell'insieme del nostro Paese. Noi - ha ribadito - siamo a disposizione per dare qualunque forma di aiuto necessario" (Ren)