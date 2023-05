Maltempo: De Luca, Sud senza risorse in caso di alluvione come in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se dovesse capitare un'alluvione in qualche parte del Sud delle dimensioni dell'Emilia-Romagna noi ci troveremo disarmati dal punto di vista finanziario. Il governo e il ministro Fitto si stanno assumendo una responsabilità drammatica". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. Nel ricordare che le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono ancora bloccate, De Luca ha spiegato che "queste risorse servono esattamente a fare interventi sui territori, e in modo particolare sulle strade e sull'assetto territoriale in generale. Il Pnrr non prevede finanziamenti per opere stradali, e questo è un altro assurdo. Quando è stato approvato dai due precedenti governi si è detto che le opere stradali andavano finanziate con i fondi dell'Fsc, cioè quelli bloccati dal ministro Fitto e dall'attuale governo. Nella riunione di ieri, quando sono intervenuto, ho fatto un'osservazione e ho spiegato che se dovesse succedere al Sud quello che è accaduto in Emilia-Romagna, noi non avremmo le risorse neanche per fare una gara di somma urgenza per rifare una strada o costruire un ponte" (Ren)