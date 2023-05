Imprese: Hannappel (Morris), necessarie università con ruolo centrale in sviluppo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che le università siano molto più integrate e abbiano un ruolo centrale nello sviluppo industriale, come accade per le statunitensi Stanford e Berkeley nella Silicon Valley. Lo ha dichiarato il presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International, Marco Hannappel, durante il forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Hannappel ha sottolineato il partenariato tra la Philip Morris e vari atenei e politecnici italiani, "fondamentali per la missione dell’azienda di formazione continua del lavoratore”. (segue) (Res)