Campania: Cammarano (M5S), su Fonderie Pisano nostra azione sempre a salvaguardia salute cittadini (2)

- "Contrariamente a quanto asserito dalla società- ha sottolineato Cammarano - lo scenario ambientale complessivamente delineato dagli accertamenti susseguitesi negli anni rimane tutt'altro che rassicurante per la salute della popolazione e degli stessi operai delle Fonderie. L'azione politica condotta dal Movimento 5 Stelle è sempre stata diretta, in primo luogo, alla salvaguardia della salute dei lavoratori dello stabilimento di via dei Greci, i quali sono i più esposti alle conseguenze nocive delle emissioni. Per queste ragioni sarebbe auspicabile verificare le loro condizioni". "Tuttavia - ha aggiunto - non sottovaluto in alcun modo le legittime preoccupazioni in merito alla conservazione dell'impiego lavorativo. E' infatti fondamentale garantire agli operai un futuro senza incertezze, salvaguardando i livelli occupazionali". "Accolgo senz'altro con piena disponibilità la richiesta della società di fissare un incontro presso il Consiglio regionale. Sono altresì disponibile - ha concluso Cammarano - a partecipare a un tavolo tecnico, auspicando che venga convocato prevedendo il coinvolgimento dell'Assessore all'ambiente, degli organi regionali competenti e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio, al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti". (Ren)