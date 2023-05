Mediterraneo: Merlo (Msc), necessario realizzare grande spazio marittimo e puntare su ricerca subacquea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È necessario creare le condizioni per realizzare un grande spazio marittimo della comunità del Mediterraneo e puntare sulla ricerca subacquea, mentre per molti anni "ci siamo concentrati su quella aerospaziale". Lo ha dichiarato il responsabile delle relazioni istituzionali per l'Italia di Msc, Luigi Merlo, durante il forum "Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo", in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. "A nostro avviso, in Italia, il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare dev'essere sviluppato perché per la prima volta stiamo provando a instaurare una politica del mare", ha affermato Merlo.