Mediterraneo: Merlo (Msc), necessario realizzare grande spazio marittimo e puntare su ricerca subacquea (3)

- “La Sicilia ad esempio sta sviluppando una quantità di porti che potrebbe trasformare in hub simili a quelli di Miami, ma per farlo è necessario che i porti siano sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico”, ha spiegato Merlo, aggiungendo che “il governo italiano si sta adoperando per riprodurre nuovi modelli, come quello dell’agenzia governativa spagnola Puertos del Estado”, che si occupa della coordinazione e del controllo dell’efficienza dei porti del Paese. “Tuttavia, per rendere concreti questi obiettivi, bisogna superare alcune contraddizioni, come quella della riforma Calderoli che andrebbe in contro tendenza con l’implementazione dei porti del Sud”, ha dichiarato Merlo. (segue) (Res)