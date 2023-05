Mediterraneo: Merlo (Msc), necessario realizzare grande spazio marittimo e puntare su ricerca subacquea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il delegato Msc ha affermato: “Oggi discutiamo molto del cambiamento climatico terreste, ma poco di quello marittimo. Vari centri di ricerca, come l’agenzia nazionale Enea, evidenziano un aumento dell’erosione costiera e un innalzamento marittimo che potrebbe raggiungere gli 80 centimetri nei prossimi anni”. Secondo Merlo, “si discute più del tema delle concessioni balneari che di quello delle spiagge, le quali forse tra qualche anno non ci saranno neanche più. Potrebbe essere quindi importante creare un centro di ricerca sull’innalzamento marittimo del Mediterraneo, anche per il dialogo con altri Paesi”. (Res)