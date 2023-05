Energia: Roscio (Intesa Sanpaolo), guerra in Ucraina sposta baricentro da est verso Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi tra Russia e Ucraina ha cambiato lo scenario del settore energetico e ha spostato il baricentro dall’est verso il Mediterraneo, modificando gli scenari e gli equilibri a livello energetico. Lo ha dichiarato Anna Roscio direttrice esecutiva Sales & Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo, nel suo discorso durante il forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Alcuni Paesi, come Algeria e Azerbaigian giocano un ruolo importante e contribuiscono a creare un nuovo dialogo e la nuova centralità del Mediterraneo”, ha proseguito Roscio, evidenziando come Intesa Sanpaolo “come banca vede al futuro come basato sull’energia rinnovabile, sull’idrogeno, sul passaggio da energia fossile a rinnovabili”.(Res)