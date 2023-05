Cultura: Lollobrigida, congratulazioni a Cannito nuovo presidente cda Mercadante di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Luciano Cannito, nominato presidente del Consiglio d'Amministrazione del Teatro Stabile di Napoli. Cannito, coreografo, regista e docente, ha portato le sue doti e il suo talento in tutto il mondo dando lustro all'arte italiana. La sua nomina è una grande opportunità per il Mercadante e per tutto il patrimonio culturale di Napoli, che potranno beneficiare della sua esperienza, della sua visione e della sua passione per il teatro. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro per questa nuova sfida. Rivolgo infine un plauso al ministro Sangiuliano per il lavoro che sta facendo per promuovere la cultura in ogni suo ambito". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (Ren)