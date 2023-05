Ambiente: oggi a Carditello convegno su canali di bonifica idraulica e reti irrigue collettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiore sicurezza idraulica, incremento delle aree irrigabili e risparmio idrico hanno bisogno di investimenti – quelli programmati e necessari per attualizzare il sistema della bonifica nel Basso Volturno valgono almeno 100 milioni di euro – e l’azione dei prossimi anni del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno non potrà prescindere da un elevato standard di sicurezza e prevenzione nelle gare di appalto: per tenere fuori da questo flusso di denari pubblici gli interessi della criminalità organizzata. È questa la sintesi di quanto emerso oggi alla Reggia di Carditello a San Tammaro (Caserta) dove si è inaugurata la “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2023” in Terra di Lavoro” – scandita dal claim “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale” con il convegno “I canali di bonifica idraulica e le reti irrigue collettive - Un patrimonio del nostro territorio. Infrastrutture per lo sviluppo dell’economia locale a tutela del paesaggio”. È stato annunciato il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (Anbi) e le Prefetture di Napoli e Caserta. (segue) (Ren)