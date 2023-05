Ambiente: oggi a Carditello convegno su canali di bonifica idraulica e reti irrigue collettive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Caputo, assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, ha espresso la sua vicinanza al Consorzio per le buone pratiche amministrative implementate. “Prossimamente sarà esaminato il progetto di legge sui consorzi di bonifica da una commissione tecnica”. “Stiamo studiando – ha aggiunto - come apportare ulteriori risorse verso i Consorzi soprattutto per gli impianti posti a tutela del territorio”. Infine l’assessore ha esortato ad “Alzare l’asticella delle ambizioni” per questi enti “in direzione delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico, anche con la nuova legge regionale della quale ci stiamo dotando”. A confermare l’urgenza di un cambio di passo nella bonifica e nell’irrigazione collettiva è stata la relazione “Cambiamenti Climatici. Singolarità geografiche e Meteoclimatiche della Piana del Basso Volturno” a cura del maggiore Marco Alemanno del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana. La relazione ha confermato che per l’area mediterranea sono destinati ad aumentare nei prossimi anni fenomeni metereologici estremi legati alle ondate di caldo e alle precipitazioni. In particolare aumenteranno le temperature medie e la varianza, ovvero saranno più frequenti i picchi di caldo rispetto ai picchi di freddo. E diminuirà l’incidenza dei fenomeni piovosi di lieve entità. (segue) (Ren)