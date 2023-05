Ambiente: oggi a Carditello convegno su canali di bonifica idraulica e reti irrigue collettive (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, con riferimento al territorio del Basso Volturno, il maggiore Alemanno ha spiegato che “a Grazzanise tra il 1964 ed il 2022 si osserva che la frequenza di precipitazioni cumulate tra i 10 e i 20 millimetri passa da 20 giorni a poco più di 10 giorni. Al contrario aumentano i giorni nei quali le precipitazioni sono superiori a 20 mm di pioggia quotidiani”. La relazione del maggiore Alemanno, inoltre ha messo in evidenza come l’indice di siccità SPI per Grazzanise mostra una tendenza molto negativa in estate e in inverno negli ultimi anni: quindi c’è una spiccata tendenza verso fenomeni di siccità in queste due stagioni. Inoltre, nel mese di agosto dal 1980 la stazione di Grazzanise registra spesso forte siccità e precipitazioni molto contenute. Le precipitazioni cumulate mensili di agosto mediamente si abbassano, ma nel 2015 e nel 2017 si sono verificati picchi di precipitazione in agosto maggiori di tutta la serie storica, che parte dal 1964. (segue) (Ren)