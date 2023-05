Salute: in Campania nuova terapia orale per la dermatite atopica negli adulti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dermatite atopica (nota anche come eczema, in cui la cute è pruriginosa, arrossata e secca) è una malattia infiammatoria cronica e sistemica della pelle con andamento recidivante, caratterizzata da periodi di prurito intenso - e il conseguente grattarsi - che lasciano la pelle screpolata, squamosa ed essudante. Colpisce circa il 10% degli adulti e il 25% dei bambini. I sintomi hanno un impatto fisico, psicologico ed economico significativo per le persone colpite dalla malattia. Si tratta di una condizione complessa che non coinvolge solamente la pelle ma l'intero organismo. (Ren)