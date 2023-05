Campania: Cammarano (M5S), su Fonderie Pisano nostra azione sempre a salvaguardia salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sorprende constatare, in seguito al mio question time sulle Fonderie Pisano, che la società citi la lunga storia processuale, le ispezioni Arpac e lo studio Spes come elementi che dovrebbero convincere la cittadinanza dell'innocuità delle emissioni che lo stabilimento di Fratte continua a produrre, rendendo irrespirabile l'aria di diversi quartieri di Salerno. Una condizione rilevata dal Codacons, da vari comitati, associazioni e constatabile da chiunque. L'asprezza dei toni utilizzati solo nei miei confronti è incomprensibile, considerato che le preoccupazioni da me espresse sono condivise dai vertici istituzionali della Regione Campania, tanto che lo stesso presidente De Luca, due mesi fa, si è espresso sul tema in modo lapidario: 'La Fonderia Pisano deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per evitare l'inquinamento'". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale della Campania, Michele Cammarano, in risposta al comunicato delle Fonderie Pisano. (segue) (Ren)