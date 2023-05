Maltempo: de Magistris, nei disastri ambientali i sindaci sono a mani nude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindaci sono in prima linea e a a fronteggiare a mani nude un fiume di fango che non conosce ostacoli. Poi c'è la logica dell'emergenza che è voluta dal Sistema che non utilizza l'emergenza per avere poteri speciali e denari per essere più rapidi, bensì per avere mani libere, per avere mani in pasta". Lo ha affermato questa mattina Luigi de Magistris a Massimo Giletti a Rtl 102,5 in un'intervista incentrata in gran parte sulla drammatica situazione dell'alluvione in Emilia-Romagna e Marche. "Il Pnrr - ha aggiunto - doveva essere la grandissima occasione per contrastare il dissesto idrogeologico, per una seria transizione ecologica e per riprenderci cura del nostro territorio. Invece lo si sta utilizzando per per fare piccole opere pubbliche e addirittura adesso lo si destina in parte per le armi". "Questo è il fiume di denaro pubblico più grande che ci sia stato in Italia dal dopoguerra e quindi o lo utilizziamo come una grandissima opportunità, al di là delle divergenze politiche, oppure sarà l'ennesima occasione per le mafie di utilizzare il denaro pubblico per consolidare quel rapporto tra mafie, economia, politica ed istituzioni per ulteriormente massacrare il nostro territorio. Da Sindaco ancora pagavo gli interessi delle ditte che avevano realizzato le speculazioni del dopo terremoto del 1980...", ha concluso l'ex sindaco di Napoli.(Ren)