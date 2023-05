Cultura: al Palazzo Fondi di Napoli l'istallazione di Cristina Cusani "Quello che non vuoi dimenticare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci dei napoletani di oggi riecheggiano in un monumento costruito per ricordare i nomi dei napoletani di ieri. Le "voci di oggi" danno sostanza e corpo alle "voci di ieri". Come per gli altri progetti esposti nella Sala Circolare da L'Arsenale di Napoli, anche l'installazione di Cristina Cusani, così, diventa l'occasione per rappresentare, in forme e modalità contemporanee, un aspetto specifico della cultura intangibile di questo territorio. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 2 luglio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 00 o su appuntamento scrivendo a info@arsenalenapoli.it. (segue) (Ren)