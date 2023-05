Autonomia: De Luca, da ufficio tecnico Senato rilevate stesse criticità segnalate da me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'autonomia differenziata c'è stata una relazione dell'Ufficio tecnico del Senato che ha esplicitato le criticità presenti nel ddl approvato dal governo prima delle elezioni regionali: sono esattamente le osservazioni critiche che sto facendo da un anno e più, e riguardano criticità come la mancanza di un fondo nazionale per la perequazione, il residuo fiscale, i contratti integrativi regionali per la scuola e la sanità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Dobbiamo essere uniti contro il centralismo burocratico, e - ha sottolineato - dobbiamo avere un livello di autonomia regionale efficace. Poi vinta la battaglia contro il centralismo faremo le nostre battaglie per un federalismo a livello regionale". (Ren)