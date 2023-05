Fondi Sviluppo e Coesione: De Luca, da ministro Fitto solo parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri pomeriggio c'è stato un incontro fra le Regioni e il ministro Fitto sul riparto dei fondi di sviluppo e coesione che stanzia 16,8 miliardi al Sud e 5,6 miliardi alla Campania. Abbiamo posto al ministro due domande: quando riunisci il Cipes che deve formalizzare queste risorse? E a quanto ammontano queste risorse, perché il governo Draghi l'anno scorso si è preso una parte dei fondi per altri fini. Come sempre capita il ministro Fitto ha parlato, parlato, parlato, ha fatto un pistolotto che non finiva mai, ma alla fine anche ieri non ha detto nulla". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)