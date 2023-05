Mediterraneo: Fitto, ruolo dell’Italia e del Mezzogiorno è strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vista la centralità della politica del Mediterraneo e l’attenzione concreta alla realtà africana e alla cooperazione con i principali Paesi del continente, il ruolo dell’Italia e del Mezzogiorno appare strategico. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Siamo una piattaforma naturale all’interno del Mediterraneo, un punto di raccordo, una cerniera. È evidente che questo rappresenta una grande opportunità, a condizione che si svolga un’analisi e una diagnosi profonda e si individuino le terapie adeguate”, ha proseguito il ministro.(Res)