Edilizia: Agenzia Entrate-Abi, cresce il mercato immobiliare residenziale nel 2022

- Il mercato immobiliare residenziale nel 2022 si chiude con oltre 784mila transazioni, il 4,7 per cento in più rispetto a quelle registrate l'anno precedente, per un valore stimato che sfiora i 123 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultimo Rapporto immobiliare residenziale, realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, l'Associazione bancaria italiana. Il rapporto contiene anche un'analisi delle principali caratteristiche dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto delle abitazioni. Lo scorso anno il mercato residenziale ha fatto registrare 784.486 transazioni (+4,7 per cento): si conferma, quindi, il trend positivo registrato a partire dal 2014, interrotto dal dato negativo del 2020 (-7,7 per cento). Nel 2022 l'incremento delle compravendite è stato più accentuato nelle aree del Sud, in rialzo del 7 per cento, e nelle Isole, dove si attesta intorno al 9 per cento. Se la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di compravendite nel corso dell'anno (oltre 165mila), è l'Umbria a far segnare il maggior rialzo con oltre 11mila scambi e una crescita del 14,2 per cento. Seguono la Basilicata (+12,6 per cento) e il Molise (+10,7 per cento). Tra le grandi città, invece, troviamo in testa Palermo (+11,3 per cento), seguita da Milano (+6,1 per cento), Torino (+5,9 per cento) e Bologna (+3,4 per cento). Nel complesso, sono state vendute abitazioni per un totale di oltre 83 milioni di metri quadrati (+3,2 per cento), con una superficie media per unità abitativa compravenduta pari a 106,8 metri quadrati. (segue) (Rin)