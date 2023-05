Campania: martedì 23 maggio la prossima riunione del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 23 maggio 2023 dalle ore 13 alle 14 per l’esame della delibera di Giunta regionale n. 197 del 19/04/2023 concernente “Fusione di Air spa in Air Campania srl. Determinazioni ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 164 del 28 marzo 2023”. Nello stesso giorno, il consiglio si riunirà, dalle ore 14,30 alle 17, per l’esame delle seguenti proposte di legge: “Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania” Testo unificato; “Istituzione Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro della Campania – Arpal Campania”; “Istituzione organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.)” “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”. Sono, inoltre, iscritte all’ordine del giorno le seguenti mozioni: “Azioni di sostegno all’autoimprenditorialità dei lavoratori delle aziende in crisi (Workers buyout), ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino; “Riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. Parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche” , ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino, “Distacco dai tetti di spesa della diagnostica urgente come Pet, Tac, etc. per i malati oncologici e per i malati di altre patologie gravi” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà, “Misure per favorire l’accesso degli studenti fuori sede nelle Aree interne agli alloggi universitari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano, “Sostituzione Amministratore Unico e Direttore Generale della società partecipata Eav srl” ad iniziativa dei consiglieri Severino Nappi, Michele Cammarano, Stefano Caldoro, Cosimo Amente, Francesco Cascone e Maria Muscarà, “Valorizzazione delle produzioni alimentari italiane e contrasto alla diffusione dei cibi sintetici e del Nutriscore”ad iniziativa dei consiglieri Cosimo Amente, Nunzio Carpentieri e Alfonso Piscitelli, “Incentivazione agli agricoltori per la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse apistico (nettarifere e polinifere)ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano,“Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale” ad iniziativa dei consiglieri Luigi Cirillo e Salvatore Aversano. Inoltre, all’esame del consiglio, l’Ordine del giorno “Copertura delle carenze organiche del personale sanitario attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti in luogo dell’indizione di concorsi pubblici” ad iniziativa dei consiglieri Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi. A seguire, le seguenti nomine: Garante regionale dei diritti degli animali; Revisore dei Conti dell’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (Ageac); componenti nella Commissione Regionale per la realizzazione della parità di diritti e delle opportunità tra uomo e donna”; un esperto di Geo Biodiversità nell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Campania. Infine, l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.(Ren)