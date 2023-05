Libia: consigliere diplomatico premier Dabaiba, "stabilità Paese è legata al Mediterraneo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Elbaour ha ribadito più volte che “oggi abbiamo la stabilità in Libia” e “vi è un clima economico in cui tutti possano lavorare in modo efficace”, grazie anche al fatto che “i giovani sono stati sottratti dalle organizzazioni armate per ricostruire il Paese”. In Libia, “ci sono stati sforzi e iniziative per sostenere la stabilità. Il Gun ha considerato che il principale settore economico è quello del petrolio e delle energie”, ha aggiunto Elbaour. Il ministro ha ricordato che il “settore è stato coinvolto nei combattimenti e ha creato problemi con i Paesi circostanti”. Tuttavia, “abbiamo fatto grandi sforzi per accrescere la produzione a 1,3 milioni di barili al giorno. C’è una strategia per toccare i 2 milioni di barili al giorno”, ha annunciato. (segue) (Res)