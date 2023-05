Sud: Fitto, Italia naturale piattaforma di dialogo con i paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo internazionale sul fronte del Mediterraneo è molto importante. Abbiamo la necessità di sviluppare un ragionamento, soprattutto con i Paesi africani, che crei le condizioni perché la piattaforma naturale che è l'Italia nel Mediterraneo possa trovare degli investimenti che ne giustifichino il ruolo e che lo rafforzino dal punto di vista anche dell'interlocuzione a livello europeo". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo a Sorrento al forum 'Verso Sud' organizzato da The European House-Ambrosetti. "Siamo una piattaforma naturale all'interno del Mediterraneo, un punto di raccordo, una cerniera. E' evidente che questo rappresenta una grande opportunità, a condizione che si svolga un'analisi e una diagnosi profonda e si individuino le terapie adeguate", ha aggiunto. "La grave crisi geopolitica - ha proseguito il ministro - che si è aperta con l'invasione dell'Ucraina oggi offre ""tra virgolette un'opportunità, a condizione che la si sappia cogliere. E' per questo che è necessario avere anche con i Paesi del Mediterraneo, in modo particolare con i Paesi africani, un approccio di vera cooperazione che affronti le grandi questioni che ci sono, e non con un approccio che spesso in passato c'è stato, ma non da parte del nostro Paese, un po' dominante indicando le soluzioni". "L'idea - ha concluso Fitto - dev'essere quella di costruire un dialogo e una cooperazione vera e forte, che possa essere anche per noi fondamentale sul fronte materie prime e delle catene di approvvigionamento". (Ren)