Cultura: al via a Napoli la quarta edizione di "Montedidio racconta"

- Nella Sala degli Specchi dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si è aperta la quarta edizione di Montedidio racconta, dedicata quest'anno a Vincenza Donzelli, prematuramente scomparsa lo scorso agosto, imprenditrice culturale, anima di Monte di Dio e ideatrice, con Laura Cocozza, della manifestazione culturale e sociale, che si svolge a Napoli sulla collina di Pizzofalcone, organizzata da Iuppiter Group e Amici di Palazzo Serra di Cassano. Fino a domenica 21 maggio eventi di cinema, musica, arte e teatro, nel segno del tema "La giostra dell'anima", simbolo del girotondo del Fato e della vita che ruota intorno alla magia del ricordo. La cerimonia inaugurale, condotta da Laura Cocozza ed Espedito Pistone, è stata caratterizzata dalla consegna del Premio Montedidio a personalità e personaggi che "attraverso un amore sconfinato per il proprio lavoro e un sentimento di passione il Sud e per Napoli, sono riusciti a raccontare la città giusta e propositiva, a difenderne bellezza e tradizioni, a scoprirne storie e talenti, a far crescerne il valore nel mondo". I premiati di quest'anno sono stati: Peppe Barra (Teatro), Marco D'Amore (Cinema), Titti Improta (Giornalismo), Maria Teresa Giaveri (Letteratura e Poesia), Mauro Squillante (Musica), Francesco Carignani di Novoli, (Storia e Tradizioni) Claudia Mirra (Impresa e Cultura), Roberta Antonia Ruggiero (Impresa e Innovazione), Paolo Monorchio (Impegno sociale e Volontariato), Luigi Nicolais (Sud Protagonista). (segue) (Ren)