Cultura: al via a Napoli la quarta edizione di "Montedidio racconta" (2)

- Durante la serata è stato consegnato a Federico Palmaroli, in arte Osho, il Premio Renato Rocco Satira&Scrittura, istituito dalla famiglia per ricordare vita, opere ed estro umoristico del partenopeo Renato Rocco, uno dei più apprezzati autori italiani di aforismi e calembour. Nel corso della cerimonia di premiazione non sono mancati intermezzi artistici tra cui l'intensa rivisitazione di Peppe Barra di un racconto di Giambattista Basile, il monologo "La giostra dell'anima", interpretato da Giulio Adinolfi e scritto da Max De Francesco, sull'indecifrabile destino e sul senso del giro terreno, l'esecuzione del brano inedito "La Luminosa" del maestro Antonio Graziano, e un appassionato viaggio nella cultura del mandolino con il maestro Mauro Squillante e il quintetto DivaPlectrum. Serata conclusasi, negli spazi della galleria Montedidio 14, con il vernissage della mostra "Giostrare", collettiva degli artisti Matteo Anatrella, Emanuele Giampaolo, Luigi Masecchia, Fabio Perricone e Mario Ricci. Prossimi eventi in programma: oggi, ore 18.30, il concerto del soprano Desire Capaldo, che, accompagnata dal maestro Gabriele Pezone al piano e da Laura Venditti al sax, eseguirà le più belle colonne sonore di Ennio Morricone e dei grandi musicisti del cinema. Introduzione ai brani del critico cinematografico Marco Grossi; il 21 maggio, alle ore 19, invece, all'Andrea Nuovo Home Gallery (via Montedidio 61), concerto del quartetto Anima Sonora, formato da Antonio Graziano (sax), Domenico Mancino (violino), Francesco Gravina (piano), Angela Dragone (voce). (Ren)