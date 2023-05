Ambiente: oggi a Carditello convegno su canali di bonifica idraulica e reti irrigue collettive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare gli investimenti necessari alla tutela del territorio è diventato urgente. Durante i lavori, il commissario Todisco ha ricordato come nei giorni scorsi, a causa di un guasto alla centrale idrovora di Licola, l’abitato di Giugliano ha rischiato grosso: “Ringrazio tutti i dipendenti del Consorzio che si sono impegnati in questi giorni – ha affermato Todisco – non solo con uno sforzo di fantasia progettuale per la riparazione dell’impianto, ma anche per la grande capacità dimostrata nel non consentire alle acque di raggiungere livelli di elevata pericolosità, posto che avevano comunque già superato lo zero di bonifica”. Il commissario Todisco ha anche ricordato come giusto ieri il Consorzio di bonifica ha partecipato al tavolo convocato dal vice presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, sulle criticità che hanno interessato i territori di Giugliano e di Pozzuoli. In tale sede si sono pianificati interventi che consentiranno di prevenire eventuali altre emergenze: dall’ammodernamento degli impianti idrovori, alla rifunzionalizzazione di importanti alvei, fino ad altri puntuali interventi strutturali di sistema posti a difesa del territorio. (segue) (Ren)