Industria: Istat, a marzo produzione costruzioni in aumento dello 0,1 per cento su mese

- L’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenterà dello 0,1 per cento a marzo rispetto al mese precedente. E' quanto prevede l'Istat. "Nella serie mensile l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni - spiega l'Istat - registra livelli ancora sostenuti, mantenendosi in crescita rispetto a febbraio; ciò si riflette nel bilancio del primo trimestre del 2023 che si chiude con un aumento dell’1,1 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2022. Nel confronto con lo stesso periodo del 2022, per l’indice corretto della produzione nelle costruzioni si osserva una flessione che conferma l’andamento tendenziale negativo iniziato a febbraio 2023". Nella media del primo trimestre del 2023 la produzione nelle costruzioni cresce dell’1,1 per cento nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a marzo 2022) registra una flessione del 3,4 per cento, mentre l’indice grezzo diminuisce del 3,5 per cento. Nella media dei primi tre mesi del 2023, l’indice corretto per gli effetti di calendario diminuisce dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce dello 0,4 per cento.(Rin)