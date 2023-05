Maltempo: Cdm convocato martedì, a odg decreto con primi stanziamenti e sospensione termini fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato per le ore 11 di martedì 23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Così una nota di palazzo Chigi in cui vengono anche annunciati nuovi provvedimenti: “Oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile, che aveva già dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area, all’ordine del giorno ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo”, conclude la nota. (Rin)