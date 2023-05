Pnrr: Fitto, importante svolgere una diagnosi per comprendere le criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mezzogiorno, l’Italia e l’Europa hanno bisogno di una riflessione sul contesto e su quello che sta accadendo nel mondo per meglio sviluppare le potenzialità. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “È necessario svolgere una diagnosi per capire le criticità e individuare una strada da seguire sulla base di una valutazione attenta”, ha spiegato il ministro, facendo riferimento a ciò che è accaduto negli ultimi anni: la crisi pandemia e la crisi energetica derivante dalla guerra in Ucraina. “L’Europa si è svegliata il 24 febbraio dello scorso anno accorgendosi di non essere autonoma dal punto di vista energetico. È un tema del quale dobbiamo occuparci”, ha proseguito il ministro, spiegando che il governo di Giorgia Meloni ha, sin dal primo momento, “individuato alcuni punti strategici”.(Res)