Cultura: dal 26 maggio in vendita i biglietti del Campania Teatro Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia il conto alla rovescia per acquistare i biglietti della sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio, in programma dal 9 giugno al 9 luglio. La biglietteria sarà infatti attiva on line dalle ore 11 del 26 maggio sui siti campaniateatrofestival.it ed etes.it, ma l’acquisto potrà avvenire anche presso i punti vendita autorizzati consultabili all’indirizzo https://www.etes.it/retailers/find. Confermata la politica dei prezzi popolari, da 8 a 5 euro, e l’ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli. Per alcuni spettacoli della Sezione Osservatorio, quelli legati al progetto di “Quartieri di Vita” e al mondo della scuola, il costo del biglietto è fissato in 5 euro e l’incasso sarà destinato a finalità benefiche. Si potrà assistere invece gratuitamente ai concerti dei licei coreutici, previsti per il 9 e il 12 giugno in Villa Floridiana, ma è necessaria la prenotazione sul sito campaniateatrofestival.it. Per la mostra “Il cinema di Mimmo Paladino. Fotografie di Pasquale Palmieri”, allestita nella Villa Campolieto di Ercolano dal 22 giugno al 20 settembre, il costo di 5 euro è incluso nel ticket di ingresso di Villa Campolieto. Procedura particolare, invece, per assistere allo spettacolo “Il Sogno Reale – La cappella di famiglia”, previsto il giorno 8 luglio a Foresta di Tora e Piccilli (Ce). In questo caso sarà necessario inviare una mail a: forestatecultura@gmail.com o una prenotazione via whatsapp al numero 3518015422. Il biglietto costa 10 euro e sarà ritirato direttamente la sera dello spettacolo. Le richieste di accredito stampa per tutti gli spettacoli del Campania Teatro Festival vanno inviate entro i 5 giorni antecedenti l’evento all’indirizzo accreditictf23@fondazionecampaniadeifestival.it. Il Campania Teatro Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, è realizzato con il sostegno concreto della Regione Campania e si avvale anche di un contributo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare.(Ren)