Disabilità: Mazzella (M5S), in Campania leso il diritto al lavoro

- "È stato leso il diritto al lavoro dei portatori di disabilità". Lo ha denunciato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "In un'interrogazione parlamentare - ha spiegato - ho affrontato un caso specifico, quello dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania accusata di aver leso il diritto al lavoro di alcuni soggetti portatori di disabilità, mettendo così in discussione i valori ispiratori della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità". "Nel corso dell'anno 2022, la Romeo Gestioni - ha proseguito Mazzella - ha vinto l'appalto di una gara per la gestione delle residenze universitarie. Tuttavia, l'Adisurc, soggetto appaltante, ha chiesto dei chiarimenti anche relativamente al 'servizio di portierato', attività che, secondo quanto stabilito dalla Romeo Gestioni, avrebbe previsto anche l'assunzione di 10 lavoratori affetti da disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di assorbimento di forza lavoro portatrice di disabilità. Come si apprende dalla stampa Adisurc avrebbe risposto che 'il servizio di portierato, reception, accoglienza e custodia, prevede delle prestazioni per le quali è richiesta la piena idoneità fisica e psichica del personale addetto', annullando di fatto quanto previsto dalla legge. Successivamente l'appalto è stato assegnato ad un'altra società, a condizioni meno vantaggiose per l'Adisurc e per la Regione". "Paradossale che il Ministero non reputi incompatibile la funzione istituzionale dell'Adisurc, ente preposto alla promozione dell'inclusività e alla tutela dei diritti di tutti", ha aggiunto Mazzella. "Spetta a me, e alla forza politica di cui faccio parte, ricordare l'importanza di tutelare chi rischia di rimanere indietro e in particolare i cittadini portatori di disabilità che non chiedono privilegi ma solamente il rispetto dei propri sacrosanti diritti", ha concluso Mazzella. (Ren)