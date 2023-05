Mediterraneo: ministro Algeria, le crisi hanno mostrato presenza opportunità di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha superato gli effetti di varie crisi, in particolare il Covid-19, e ha anche dimostrato che esistono nuove opportunità di collaborazione, in particolare con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Lo ha detto Bachir Kechroud, direttore generale dell’intelligence strategica presso il ministero dell’Industria, leggendo il messaggio del ministro dell’Industria dell’Algeria, Ali Aoun, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Il nostro mondo deve fare fronte a grandi sfide che devono essere gestite in sinergia”, ha affermato. Kechroud si è concentrato sugli “effetti positivi” dovuti alla nuova legge sugli investimenti adottata lo scorso anno nel Paese nordafricano. A proposito del partenariato con l’Italia, Kechroud ha evidenziato che “rappresenta un ottimo esempio di sinergia perché continua a produrre vantaggi”.(Res)