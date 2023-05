Pnrr: Fitto, basta con decine di migliaia di piccoli progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno: non si può più continuare ad avere decine e decine di migliaia di piccoli progetti. Inseguire il piccolo progetto ci fa uscire completamente dai radar del contesto e della dimensione internazionale che l'Italia e il Sud Italia può svolgere in questa situazione". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo a Sorrento, in provincia di Napoli, al forum "Verso Sud" organizzato da The European House-Ambrosetti. "E' fondamentale coordinare il Pnrr, che ha una scadenza per gli interventi a giugno 2026, con la politica di coesione che ha una scadenza al 31 dicembre 2029, con il Fondo di sviluppo e coesione che sono risorse nazionali che non hanno una scadenza. La connessione di questi tre piani di intervento - ha proseguito Fitto - può non solo generare una visione comune che affronti i nodi fondamentali dello sviluppo, ma può anche, dal punto di vista dei tempi, stabilire un cronoprogramma che accompagni la realizzazione delle opere, utilizzando alcune strumenti che non sono piacevoli a dirsi ma sono necessari, a partire dai poteri sostitutivi rispetto alle inadempienze, per avere la certezza della realizzazione dell'intervento". "In questo contesto - ha aggiunto il ministro - è fondamentale trasformare le decine e decine di obiettivi in pochi grandi obiettivi e quindi avere conseguentemente anche la possibilità di concentrare le risorse sui grandi interventi strategici". "Essere centrali - ha sottolineato Fitto - nel contesto del Mediterraneo, immaginare di poter sostenere dal punto di vista della crescita il Mezzogiorno d'Italia, è possibile solo se partiamo da un investimento vero sui servizi, sulle infrastrutture, sulle competenze, e se si ha la capacità di attrarre nuovi investimenti. Ma per farlo bisogna avere la capacità di mettere insieme una serie di opportunità che rendano appetibile l'investimento nel Mezzogiorno d'Italia" (Ren)