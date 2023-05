Maltempo: associazioni agricole, danni per oltre 1,5 miliardi di euro ma conto è destinato a salire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna al settore primario “da una prima valutazione supereranno gli 1,5 miliardi di euro”. È il bilancio espresso dal presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, Carlo Carli, secondo cui il conto è destinato a salire, considerato che nei prossimi giorni è attesa ancora pioggia. Il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, avverte che per avere contezza della situazione bisogna ancora monitorare i danni nelle province di Bologna e soprattutto Ravenna. “Chiederemo al governo interventi rapidi e a pronta e immediata utilità - ha aggiunto Giansanti - per consentire ai nostri agricoltori di avere le risorse per ripartire e pianificare meglio il loro futuro”. Le richieste di Confagricoltura sulla sospensione di versamenti tributari e previdenziali e di altre scadenze saranno accolte dal governo attraverso i provvedimenti che verranno adottati nel Consiglio dei ministri del prossimo 23 maggio. Anche il presidente di Cia-Agricoltori italiani, Cristiano Fini, ha sollecitato l’esecutivo ad “intervenire subito con la legislazione d’emergenza come per il terremoto del 2012”. “Ci sono tutte le condizioni per attivare procedure urgenti”, ha detto il presidente di Cia, spiegando che “molti agricoltori hanno difficoltà ad abbeverare gli animali poiché “non hanno neppure acqua potabile e corrente elettrica perché le condutture sono state tranciate dalle frane”. Gli effetti del cambiamento climatico hanno indotto a una rimodulazione degli strumenti per correre ai ripari nel settore agricolo. Solo tre giorni fa è stato presentato a Bruxelles il Rapporto Ismea sulla sperimentazione 2022 del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali. Secondo il rapporto, nel 2022 siccità, gelo e alluvioni hanno causato alle aziende agricole italiane perdite per 5,62 miliardi di euro. E anche il 2023 avrà un conto molto salato. (Rin)