Sud: Peluso (Fd'I), senza lavoro il problema della natalità si aggrava

- Quando parliamo di lavoro e di natalità “stiamo trattando due temi strettamente connessi”. Lo ha dichiarato la viceresponsabile di Fratelli d'Italia per le Politiche del Mezzogiorno, Gabriella Peluso, durante il convegno "Lavoro e Natalità: L'occupazione per donne e giovani al sud", a Pozzuoli. "Nel punto in cui è concentrata la metà della disoccupazione italiana, ovvero il Mezzogiorno, si evince anche un’ulteriore diminuzione dell'occupazione giovanile e femminile che non raggiunge il 30 per cento”, ha aggiunto Peluso. “Erano tempi molto belli quelli in cui il Mezzogiorno era una riserva demografica dell'Italia, oggi non lo è più ed è così da vent'anni. “L'indice medio di natalità è calato dal 9,7 per cento al 6,7 e nel sud è sceso al 6,1 per cento, non solo per la drammatica emergenza occupazionale, ma anche per la drammatica carenza di servizi come salute, ambiente, della vivibilità e dei trasporti che rendono la vita dei meridionali drammaticamente difficile", ha concluso. (Rin)