Sociale: Buonavita (Cisl), necessario occuparsi di lavoro e di diseguaglianze

- “Bisogna fotografare le diversità e garantire uguali diritti e, per fare questo, basta leggere la Costituzione, occuparsi del lavoro e delle diseguaglianze, perché bisognerebbe dare la possibilità a tutti di studiare e di dare dignità alla persona”. Lo ha dichiarato Doriana Buonavita, segretario generale della Cisl Campania, durante il convegno "Lavoro e natalità: L'occupazione per donne e giovani al sud", a Pozzuoli. “Tutto ciò – ha proseguito – tiene dentro anche il tema della famiglia, che è la prima cellula dove soprattutto noi donne ci cimentiamo nella misura in cui siamo figlie, madri, mogli e lavoratrici". (Rin)