- VARIE Graduation Day della II edizione CoreAcademy Conversion and Resilience, l'Academy dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nata dalla collaborazione con Kpmg advisory, Dxc technology ed Exprivia nell'Ambito sanitario. Previsto videomessaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Napoli, Polo Universitario Federico II a San Giovanni, via Protopisani 70, Aula Magna dell'Academy, al 2° piano del Modulo C (ore 9.30) (Ren)